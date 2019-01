La SNCB va renforcer son offre de trains ce dimanche et augmenter la capacité de trains existants.



La compagnie ferroviaire a prévu la mise en service de 10 trains supplémentaires aller-retour au départ de plusieurs villes. De plus, 36 trains seront renforcés. Dans les trains arrivant entre 12 h et 14 h à Bruxelles-Nord, plus de 50.000 places seront ainsi proposées, ce qui correspond à quasi un doublement de leur offre. La pointe du soir est organisée en miroir par rapport à l’offre du midi. Par ailleurs, concernant l’offre du soir, la SNCB assurera 5 trains par heure entre Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord. "Nous invitons nos voyageurs à regagner les gares de la jonction également à pied ou via la STIB afin de contribuer à répartir au mieux les différents flux", préconise Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. Niveau tarifs, pas de "green ticket" à prix réduit, "mais nous invitons à opter pour un billet ‘week-end’, 50 % moins cher qu’un billet standard. Le Go Pass est également un produit avantageux pour les moins de 26 ans."