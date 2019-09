On lui promettait la ministre-Présidence jusqu’à il y a quelques semaines. Elle aurait constitué un aboutissement pour ce régionaliste convaincu. Marcourt se montrait philosophe ce vendredi au Parlement wallon. " La vie est faite d’étonnements ."

Elio Di Rupo a finalement choisi de le nommer président du Parlement wallon et négociateur pour la formation du gouvernement fédéral. Il formera un duo avec Paul Magnette, tandis qu’Elio Di Rupo assure qu’il " reste disponible " pendant une phase transitoire.

Jean-Claude Marcourt sera donc, selon toute vraisemblance, vice-Premier ministre au fédéral, pour peu que le PS figure dans la future coalition.

Quelles sont les raisons qui ont dicté le choix du président du PS ? Jean-Claude Marcourt n’était certes pas le plus écolo-compatible des socialistes. Le retour en grâce du PS liégeois dans les gouvernements (Christie Morreale, Frédéric Daerden) coïncide avec le départ de celui qui en a été l’homme fort depuis tant d’années. Un membre du club des 5 dont l’influence s’est amenuisée et un chapitre que le parti central souhaite clore.

La personnalité et les caractéristiques de Jean-Claude Marcourt pourraient cependant exercer une influence réelle sur des négociations fédérales complètement enlisées.

En d’autres termes, avec l’ex-ministre wallon de l’Économie, Di Rupo fait le choix de l’apaisement avec la N-VA, de la désescalade avec une personnalité plus N-VA-com patible.

Pour le Montois , laisser la clé des discussions à Paul Magnette, bien plus radical et constant dans son rejet de la N-VA, aurait été de nature à compliquer sérieusement les discussions. "Jean-Claude connaît tout le monde à la N-VA, dont Jan Jambon, mais aussi dans tous autres partis ", nous glisse-t-on au PS. Le Liégeois a en commun avec les nationalistes flamands d’être favorable à plus d’autonomie pour sa région.

" J’ai été chef de cabinet durant six ans au fédéral. Je connais bien l’ensemble des interlocuteurs des deux côtés de la frontière linguistiques" , abonde Jean-Claude Marcourt. "Dans ce pays, on ne se parle pas assez, on ne se comprend pas. Je souhaite être quelqu’un qui construit des ponts plutôt que celui qui les détruit ."

Marcourt n’exclut pas la possibilité d’un accord avec la N-VA "On verra bien… C’est difficile… On ne peut pas écarter cette possibilité ", t-il précisé à la VRT.