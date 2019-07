La ministre MR sort du bois pour analyser la note PS-Ecolo et lancer un appel aux deux formations.

Nous l’écrivions dans nos colonnes ce lundi, la note envoyée par le duo PS-Ecolo aux parlementaires régionaux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles vendredi dernier a suscité par mal de réactions. PTB, MR et cdH étaient d’ailleurs unanimes, il ne faudra pas aller chercher des élus dissidents de leurs côtés pour former une majorité Coquelicot.