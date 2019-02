La ministre de l'Energie veut que le Bureau du Plan chiffre l'impact financier de cette loi climat.

Et soudain, l’urgence climatique frappe l'ensemble de la classe politique belge (ou presque)... Hier, la quasi totalité des partis francophones a rejoint la proposition d’Ecolo-Groen d’ancrer cette urgence climatique dans un texte de loi. PS, MR, Défi et CDH vont donc cosigner ce texte. Le SP.A également moyennant quelques amendements. Le PTB rejette par contre le projet de loi d’Ecolo mais adoube le texte originel de l’étude universitaire. N-VA, CD&V et Open-VLD restent à quai, pour l'instant.

