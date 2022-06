Qui va remplacer Jean-Luc Crucke à la cour constitutionnelle ? C'est la question qui agite le landerneau politique depuis que le député wallon a annoncé à La Libre qu'il ne souhaitait plus devenir juge mais souhaitait rester dans l'arène.

Plusieurs noms du MR ont de suite été évoqués pour le remplacer, dont celui de Marie-Christine Marghem. Contactée, celle-ci nous confirme qu'elle ne souhaite pas présenter sa candidature pour ce poste car elle ne compte pas dire adieu à la politique de sitôt.

"J'ai déjà dit non par le passé et je ne vais pas changer d'avis. Je ne suis pas une girouette" , nous répond la députée fédérale en riant. "Je me dois de respecter la confiance qui m'a été accordée par les électeurs dans la circonscription du Hainaut en menant à terme mon mandat fédéral avant de me représenter. Je suis par ailleurs présidente du MCC [le Mouvement des citoyens pour le changement,une composante du Mouvement réformateur, Ndlr] et conseillère communale à Tournai. Je suis engagée dans une série d'obligation et je compte aller au bout de mon engagement."

Plus probable est la candidature de Philippe Goffin (55 ans). Le député fédéral présente un solide CV et peut se targuer d'avoir plusieurs années d'expérience en politique derrière lui. Il a notamment été ministre des Affaires étrangères et de la Défense, en remplacement de Didier Reynders, dans le gouvernement fédéral en affaires courantes de Sophie Wilmès en 2019.