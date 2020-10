L’ancienne ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Marie-Martine Schyns n’est pas non plus favorable à une fermeture des écoles. "Les contaminations augmentent un peu partout et pas seulement dans les écoles. On observe quand même qu’il y a un vrai respect des gestes barrières et des mesures de sécurité par les enseignants et les élèves. Je pense que le problème se situe plutôt en dehors des moments scolaires et pas dans les écoles elles-mêmes. Je trouve qu’il serait dommage de pénaliser les écoles à cause de ce qui se passe en dehors", estime-t-elle.