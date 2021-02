Marie-Martine Schyns, ancienne ministre de l’Éducation déplore les nouvelles mesures concernant les loisirs des jeunes.

Le gouvernement prend-il la bonne décision en choisissant de garder les écoles ouvertes ?

"Je pense qu’il est important de garder les écoles ouvertes au maximum aussi bien du point de vue du contenu des cours que de celui de la relation avec les enseignants et les autres élèves. On le voit bien avec l’enseignement hybride : les jeunes n’ont jamais autant aimé aller à l’école qu’en cette période de crise. Ça montre bien que c’est important. On n’aurait jamais cru que des adolescents lanceraient un jour des pétitions pour pouvoir retourner à l’école. Je trouve ça très intéressant car il y a une prise de conscience de l’importance du lien social qui se crée à l’école."

L’enseignement hybride est-il le meilleur système selon vous ?

(...)