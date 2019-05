La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, était présente dimanche à Bruxelles pour soutenir le Vlaams Belang. Elle a appelé les francophones de Belgique à voter en faveur du parti d’extrême droite… qui réclame la fin du pays. Le discours du VB est paradoxal : il dénonce dans son programme la francisation de la capitale et la minorisation des Flamands, plaide pour une intervention accrue de la Flandre à Bruxelles mais a pris comme tête de liste à la Chambre un francophone. Le président du parti, Tom Van Grieken, se veut même rassurant à l’égard des francophones, largement majoritaires à Bruxelles. "Même si la Flandre reçoit plus d’autonomie, nous respecterons toujours les droits des francophones dans notre capitale", a-t-il affirmé.

Le Vlaams Belang est soutenu par le RN français : "Je viens ici lancer un appel aux francophones de Bruxelles de voter pour le Vlaams Belang", a lancé Mme Le Pen, selon qui les autres nationalistes flamands, ceux de la N-VA, sont "des concurrents politiques". "La N-VA me fait penser à Sarkozy […] On roule des épaules, on montre des muscles et quand on arrive au pouvoir, ben rien !", a-t-elle dit à propos de ce parti auquel elle reproche de "n’avoir rien apporté en matière d’immigration".

Le RN est allié au VB et à une série d’autres formations d’extrême droite au parlement européen où ils constituent le groupe "Europe des nations et des libertés" (ENL). Il n’a pas de parti correspondant en Belgique francophone, y compris le Parti populaire de Mischaël Modrikamen. "Je n’ai pas de contact avec M. Modrikamen et je ne souhaite pas non plus en avoir", a commenté Marine Le Pen.