La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, était présente dimanche à Bruxelles pour soutenir le Vlaams Belang.

Elle a appelé les francophones de Belgique à voter en faveur du parti d’extrême droite. "Je viens ici lancer un appel aux francophones de Bruxelles de voter pour le Vlaams Belang", a lancé Mme Le Pen, selon qui les autres nationalistes flamands, ceux de la N-VA, sont "des concurrents politiques". "La N-VA me fait penser à Sarkozy. On roule des épaules, on montre des muscles et quand on arrive au pouvoir, rien !", a-t-elle dit à propos de ce parti auquel elle reproche de "n’avoir rien apporté en matière d’immigration".