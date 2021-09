La vie normale n’est pas encore totalement de retour. Marius Gilbert, qui sort un bouquin intitulé "Juste un passage au JT" et nous livre une interview , espère pouvoir recommencer ses deux séances de jogging par semaine et ses matchs de padel. Car c’est un homme comme un autre. Juste désormais connu et qui doit faire attention à son comportement. Comme il en a pris conscience en mars 2020 la veille du confinement strict.