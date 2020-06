Marius Gilbert explique pourquoi les nouvelles sont positives.

Ce mardi, 55 contaminations ont été rapportées (22 en Flandre, 19 en Wallonie et 14 à Bruxelles), tandis que 8 693 tests ont été effectués. Quatre Belges ont perdu la vie, portant à 9 663 le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie dans notre pays : deux personnes sont décédées en Flandre, deux à Bruxelles et aucune en Wallonie, ce qui constitue une première.

Alors peut-on imaginer qu’il n’y ait plus aucun décès lié au Covid-19 en Belgique dans les jours à venir ? "On observe que les décès suivent la courbe des hospitalisations avec deux semaines de retard. Les hospitalisations n’ont d’ailleurs pas cessé de diminuer. On peut donc imaginer des creux où il n’y ait plus aucun décès. Mais il n’est pas impossible de voir une légère reprise de la transmission du virus liée à la reprise de l’Horeca dans deux semaines", explique Marius Gilbert, chercheur en épidémiologie à l’ULB. Celui qui fait partie des dix experts belges chargés de travailler sur la crise tient également à rappeler que le virus est toujours présent et qu’il ne faut pas relâcher les efforts. "Il y a encore des cas positifs tous les jours. On pourra vraiment se dire que les choses sont en très bonne voie quand il n’y aura plus de cas. On remarque que les gens ont globalement bien intégré les gestes barrières. L’évolution est donc positive, même s’il faudra rester attentif aux nouveaux cas et à l’évolution des hospitalisations."

Selon lui, la prochaine étape du déconfinement, prévue pour le 1er juillet, nous en dira plus sur un potentiel rebond. "Si ce virus est réellement saisonnier, il faut s’attendre à des vaguelettes à l’automne prochain. Ce qui est sûr, c’est que le virus n’a pas disparu mais, si on passe la phase de réouverture de l’Horeca sans tracas, on peut être optimiste pour l’été. La découverte ce mardi de cette molécule qui réduit les risques de décès des patients sous oxygénation est très positive. Il y a de nombreuses bonnes nouvelles qui impliquent une diminution des risques de la transmission."