La rentrée académique sonne le 16 septembre. Désormais vice-recteur de l’Université libre de Bruxelles, Marius Gilbert, une des personnalités scientifiques les plus médiatiques durant la crise du coronavirus, est déjà à pied d’œuvre. Même si le gros de la crise semble derrière nous, sa vie a changé. Par sa nouvelle notoriété. Par l’ampleur de l’impact de la pandémie sur le quotidien des gens.

Après des mois d’angoisse, de Codeco, de décisions délicates et autant de passages télévisés ou radiophoniques, il a compilé son vécu mais aussi ses réflexions dans un livre, Juste un passage au JT. Et le voilà reparti pour une tournée des médias. Rendez-vous pris dans le quartier très animé du cimetière d’Ixelles. Le soleil distille ses rayons qui sont autant d’indices d’un été indien. Un café et un brownie pour une interview pas totalement post-Covid.