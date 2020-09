Trop souples, ces mesures annoncées à l'issue du CNS? Certains experts, à commencer par le virologue Marc Van Ranst , estiment que ce n'était pas le moment de lâcher du lest. Mais pour Marius Gilbert, il faut nuancer cette analyse. Interrogé dans Matin Première, l'épidémiologiste a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un relâchement mais plutôt d'un éclaircissement. "On a cherché à rendre plus de cohérence et à harmoniser un petit peu les choses", explique celui qui a annoncé qu'il quittait le Celeval (Cellule d'évaluation).

Pour le chercheur de l'ULB, il était surtout indispensable de retrouver la confiance de la population. "L'inconvénient en termes de perte de l'adhésion devenait supérieur au bénéfice", estime-t-il. "Le sens commun vous montre que porter un masque quand vous êtes tout seul à l'extérieur est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens du point de vue épidémiologique. Peut-être que ça a été mal communiqué parce qu'en fait, la règle visait à rendre ça facile pour tout le monde", poursuit Marius Gilbert.

"Malgré tout, cela alimentait un sentiment d'incompréhension", ajoute-t-il. "Ce qu'on a vu au cours du temps, c'est une augmentation de plus en plus forte de la perte d'adhésion de la population. Il était essentiel de recoller cette adhésion. Cela passait par diminuer la pression au niveau des contacts. La mesure était trop forte par rapport à ce que les gens étaient prêts à faire à ce niveau-là de l'épidémie. Et aussi essayer d'enlever une série de dispositifs qui étaient inutiles et qui faisaient que les gens décrochaient".

Pas question toutefois de parler de règles à contre-courant, là où certaines villes d'Europe ont décidé d'en partie se reconfiner. Comme à Marseille où les bars ont été fermés. "Je pense vraiment qu'il vaut mieux des règles plus souples et suivies par 80% de la population qui y croit, que des règles trop strictes qui ne sont suivies que par 30% de la population qui n'y croit plus. Je pense que c'est vraiment ça le pari des autorités belges maintenant".

"Si on relâche tout, l'épidémie va repartir. Mais les gens l'oublient"

Marius Gilbert reconnaît que le défi est compliqué, tant la lassitude s'est installée au sein de la population. "Il y a une opinion qui oublie que les bons résultats de l'épidémie sont dus à un ensemble de mesures qui sont encore en place. D'un coup, on a l'impression qu'il y a plus de problèmes parce qu'il y a moins de gens dans les hôpitaux. Mais on oublie de voir que la société ne fonctionne pas du tout comme avant et que si on relâche tout, l'épidémie va repartir. Les gens l'oublient."

Et de faire ce constat implacable: il faudrait plus de gens dans les hôpitaux "pour qu'on reprenne conscience que l'épidémie est toujours là et qu'elle affecte aussi des gens", regrette Marius Gilbert.