Marleen Boonen, la mère de François Sterchele, est décédée. Hospitalisée depuis plusieurs jours, elle aurait succombé au coronavirus selon les premières informations. Patrice Lempereur, conseiller communal à Ans, a annoncé la nouvelle à travers un touchant message sur Twitter. Peu de temps après, le compte Twitter dédié aux dernières informations du RFC Liège a lui aussi partagé la triste nouvelle.

Le 8 mai 2008, François Sterchele s’était éteint dans un accident de voiture. Le joueur du Club Bruges roulait à 138 km/h et avait heurté un arbre à plus de 110 km/h. Depuis lors, Marleen Boonen était très investie dans la cause des plus démunis et des enfants malades, à travers son association ASBL Rêves d'enfants.