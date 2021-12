Le masque pour les enfants, voilà un débat qui va et qui vient depuis le début de la crise. Si on est longtemps resté sur l’âge de 12 ans, les experts ont plusieurs fois proposé d’abaisser cette limite d’âge, et après le masque dès 9 ans en Flandre, le dernier Codeco a décrété que ce sera 6 ans pour tout le monde à partir de ce lundi. Une décision qui a soulevé de vives critiques, aussi bien au niveau pédagogique, psychologique, et surtout pratique. Car tout le monde se demande comment des enfants si jeunes pourront porter leur masque correctement. Les tensions sont donc vives, avec des pétitions qui ont rassemblé des milliers de signatures et des parents qui sont à cran. Ce dimanche, la ministre wallonne de l’Enseignement, Caroline Désir, a lancé un appel au calme. "Je demande aux parents de ne pas reporter leur colère contre les directions ou les enseignants", a-t-elle souligné sur le plateau de l’émission "C’est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). "Ne mettons pas les enfants au centre de combats d’adultes. Respectez les règles, et ne reportez pas votre colère contre les directions ou les enseignants […] Ils n’ont pas choisi cette mesure, ils s’y plient, comme moi." Parallèlement, Caroline Désir estime aussi que "la culture du masque ne va pas se faire du jour au lendemain" et qu’une certaine compréhension est donc nécessaire.

Au niveau pratique, la dernière circulaire pour le fondamental impose le port du masque à l’intérieur dès la première primaire. Les élèves devront le porter en classe, mais des "moments de pause" pourront être possibles quand tout le monde est assis et que l’activité s’y prête. Une exception assez vague, et les enseignants pourront l’appliquer en fonction de la réalité du moment et de l’endroit.

En outre, la circulaire explique que "pour les élèves, l’obligation du port du masque peut être levée pour les personnes en situation de handicap, étant dans l’impossibilité de porter un masque ou si l’état médical de l’élève l’impose. Les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque".

Toutes ces règles seront donc de mise dès ce lundi, et jusqu’aux vacances de Noël, avancées de quelques jours par le Codeco.