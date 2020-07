Face à la hausse des contaminations, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas poursuivre la phase de déconfinement. Si un nouveau Conseil national de sécurité est attendu le 23 juillet prochain, la Flandre a décidé de prendre les devants.

Ainsi, à Anvers, particulièrement touchée par la recrudescence de l’épidémie, le bourgmestre Bart De Wever a décidé de réinstaurer les postes de triage. "Sur base des informations que nos services reçoivent des médecins généralistes et des hôpitaux d’Anvers, et des informations fournies par les données des autorités supérieures, nous sommes très préoccupés par l’évolution actuelle du nombre d’infections au Covid-19 en général et dans notre métropole en particulier."

Bart De Wever, en collaboration avec les médecins généralistes et les autorités supérieures, a décidé de redémarrer les postes de triage à partir de la semaine prochaine. "Les Anversois potentiellement infectés peuvent y être examinés. De cette façon, nous pouvons réduire la pression sur nos soins de santé en raison du nombre croissant d’infections."

Ailleurs en Flandre, on a également décidé de ne pas attendre de nouvelles décisions du CNS pour prendre des mesures plus strictes.

La Ville de Bruges a décidé d’imposer le port du masque sur les marchés hebdomadaires à partir de ce samedi. Étant donné que la restriction du nombre d’étals sur les marchés a été levée, la distanciation sociale semble plus difficile. C’est pourquoi la Ville veut désormais rendre obligatoire le masque buccal. "Nous avons pris des mesures organisationnelles maximales pour assurer la sécurité sur les marchés et inciter les visiteurs du marché à observer la distance sociale d’un mètre et demi. Cependant, nous trouvons que c’est parfois difficile", a expliqué le bourgmestre, Dirk De fauw (CD&V).