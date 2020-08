C’est bientôt le jour J. Ce mardi 1er septembre, les cours reprennent dans toutes les écoles pour ce qui s’annonce être une rentrée pas comme les autres. Masque de protection, gel hydroalcoolique et nouvelle organisation accompagneront en effet les enfants au quotidien et les écoles devront suivre le protocole issu de ce que l’on appelle le ‘code jaune’ édicté par les autorités, avec vigilance accrue. Car si tous les établissements accueilleront à nouveau les élèves à hauteur de cinq jours par semaine, les mesures sanitaires qui s’imposent seront bien entendu d’application dans toutes les écoles du Royaume. Mais comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver au niveau des mesures et des consignes à suivre, voici donc toutes les réponses aux questions que vous vous posez dans le cadre de cette rentrée hors normes.



Qui doit porter le masque à l’école ?

Les enseignants, les autres membres du personnel et les personnes extérieures à l’école (+12 ans) doivent toujours porter un masque dans l’enceinte de l’école.

Faut-il apporter son gel hydroalcoolique ? Non.

“C’est toujours la communauté française qui fournit l’école en gel. Le lavage des mains à l’eau et au savon reste prioritaire et si ce n’est pas possible, le gel sera alors distribué et utilisé”, rapporte Julien Nicaise, l’administrateur général du pouvoir organisateur des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE)

Les parents peuvent-ils entrer dans les écoles ? Cela dépend des établissements.

“Les écoles peuvent laisser entrer les parents mais cela doit se faire en bon père de famille, ils doivent prévoir ça de manière très encadrée. Certaines écoles, notamment en maternelle, privilégient une entrée des parents pour les tout petits, et d’autres non. Cela dépend de la stratégie de chacun mais il n’y a pas d’interdiction”, précise-t-il.

Que se passe-t-il en cas d’apparition de symptômes à l’école ?

La première chose à retenir, c’est déjà que tout enfant (ou enseignant) présentant chez lui des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires…) est invité à rester à la maison et à contacter son médecin traitant. Et en cas d’apparition de symptômes à l’école, l’élève sera immédiatement isolé dans un espace dédié. Ses parents seront contactés immédiatement pour le récupérer. Ceux-ci devront contacter leur médecin qui jugera si un test est nécessaire ou pas. Si un test est réalisé, l’enfant ne pourra réintégrer l’école que lorsque qu’un résultat négatif aura été prononcé et que son état se sera amélioré.

Si je suis testé positif au Covid, à partir de quand puis-je revenir à l’école ?

Si le test se révèle positif, l’enfant devra alors rester au moins 7 jours à la maison, dont les 3 derniers sans fièvre, avant de pouvoir réintégrer l’école sous condition d’une amélioration significative des symptômes.L es autres élèves de la classe ne devront pas être testés, ni mis en quarantaine. Les cours se poursuivront normalement, mais les parents devront être informés de la présence de ce cas positif. Ils surveilleront alors l’éventuelle apparition de symptômes auprès de leur enfant pendant 14 jours.Dans les classes de secondaires toutefois, tous les élèves (ou enseignants) ayant été à proximité du malade plus de 15 minutes devront toutefois se faire tester. S’ils sont positifs, ils devront rester chez eux.

Une école peut-elle fermer si des cas se multiplient ? Non.

Aucun établissement ne pourra complètement fermer ses portes en cas de cas positif. En revanche, les classes pourront temporairement fermer. Lors de l’apparition d’un “cluster” dans une même classe (qu’elle soit de maternelle, primaire ou secondaire), à savoir la présence de deux cas confirmés au moins en l’espace de 14 jours. La classe sera alors fermée pour 14 jours, et tous ses membres devront être testés. Ensuite, lorsqu’un enseignant de maternel sera déclaré positif. Toute sa classe sera également fermée pour deux semaines. La mesure se justifie ici par le fait que les instituteurs de maternelle ont une plus grande proximité physique avec leurs élèves, ce qui augmente les risques de contamination. Ils sont aussi les seuls enseignants à ne pas devoir porter le masque en classe, “cela dépend si le contact est jugé comme étant à haut risque ou non, il s’agira plutôt de mises en quarantaine de certaines classes plutôt que des écoles. Tout sera fait pour les écoles restent ouvertes”, précise Julien Nicaise.

Les garderies et l’accueil extrascolaire seront-ils assurés ? Oui.

Les garderies et l’accueil extrascolaire seront organisés comme avant la période covid.

Les cours de natation et de sport sont-ils maintenus ? Pas partout.

Si toutes les activités sportives sont assurées, ce n’est pas le cas pour la piscine. Certaines écoles peuvent en effet faire le choix de reprendre plus tard. C’est le cas de l’école Aurore à Jette qui, compte tenu des conditions fixées par la piscine Nereus à Ganshoren, a décidé que les cours de natation sont suspendus jusqu’au congé d’automne. Dans cette situation, les écoles organiseront des alternatives, telles que des cours de gymnastique ou d’autres activités pédagogiques.

Les activités et excursions en dehors de l'école auront-elles lieu ? Oui et non.

Toutes les excursions et activités en dehors de l’école peuvent avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires, tant que le code jaune est d’application. “Les écoles fondamentales peuvent organiser toutes les excursions possibles et faire venir des tiers dans l’école. Par contre, dans le secondaire, ce n’est pas autorisé sauf s’il s'agit d’activités en plein air et en mouvement, comme une balade dans les bois par exemple”.

Les académies vont-elles reprendre les cours ? Oui.

Les académies reprennent également les cours. Des parois en plexi seront alors prévues pour certains cours, en fonction des nécessités.



Les repas chauds sont-ils assurés ? Oui.

Les cantines scolaires vont pouvoir reprendre normalement pour les primaires et maternelles. En secondaire, les élèves vont devoir manger avec des copains de leur classe, "quelques écoles ont fait le choix de ne pas reprendre mais elles restent très minoritaires".



Qui s’occupe des enfants en cas de classe/école fermée ? Les parents.

“Si une classe est fermée, tous les enfants sont alors placés en quarantaine et doivent limiter leurs contacts. On va donc se retrouver dans la même situation qu’au printemps dernier, les parents seront en première ligne”, explique l’administrateur général.

Comment s’organise les temps libres à la récréation et quid de la distanciation sociale ?

“Cela dépend. Dans les écoles fondamentales, la récré se déroulera de manière normale. Dans le secondaire, les gestes barrières et la distance devront être respectés. Il faut aussi rappeler que les écoles ne sont pas toutes égales et les possibilités peuvent être réduites selon la taille de la cour de récré, il peut alors y avoir des roulements et des récrés alternées, certains auront leur pause entre 10h et 10h30 et d’autres de 10h30 à 11h”, détaille Nicaise.

En fait, tout dépend de l’âge. Pour les moins de 10 ans, les risques sont très faibles. “Mais pour les 10-15 ans, c’est plus flou et les jeunes de plus de 15 ans rejoignent la population adulte au niveau du profil”, indique Yves Coppieters, médecin épidémiologiste. “Ils peuvent alors être des contaminateurs même s’ils feront des formes plus bénignes. En dessous, je crois vraiment qu’il n’y a pas de problème mais au-dessus, il faut réagir comme avec des adultes. Je pense notamment au port du masque et au respect des gestes barrières".Des études ont d'ailleurs montré que les enfants, surtout les plus jeunes, contaminaient rarement leurs proches. Parti d’un chalet en Haute-Savoie cet hiver, l’un des premiers foyers en France comprenait un enfant de 9 ans. Or, ce dernier n’a contaminé personne, alors qu’il avait été en contact avec 172 individus, dont 112 élèves et professeurs. Une autre étude française réalisée à Crépy-en-Valois, commune très touchée par l’épidémie en février-mars, conclut que les enfants de 6 à 11 ans transmettent peu le Covid-19 à l’école, que ce soit aux autres élèves ou aux adultes.