Du côté de du Setca-Sel, la différence d’approche entre Bruxelles et la Wallonie ne surprend pas. "Je dois dire qu’on n’a pas été vraiment surpris quand Caroline Désir nous a annoncé ses décisions concernant le port du masque en Wallonie et à Bruxelles. On peut comprendre ce choix quand on regarde le taux de vaccinés à Bruxelles par rapport à la Wallonie et l’incidence du virus dans la capitale. C’est juste un peu décevant pour tous les enseignants qui espéraient reprendre cette nouvelle année scolaire dans des conditions normales. Il risque aussi d’y avoir un peu plus de difficultés que l’année passée pour faire respecter cette obligation du port du masque auprès de certains élèves", déclare Emmanuel Fayt, président du Setca-SEL. "Les enseignants ont réclamé le vaccin à cor et à cri. maintenant, tout le monde a eu la possibilité de se faire vacciner, dommage que ça n’ait pas suffi pour permettre des assouplissements à Bruxelles", ajoute-t-il. Le responsable syndical espère par ailleurs que le taux de vaccination à Bruxelles pourra être amélioré en impliquant directement les écoles. "Je trouverais pertinent qu’on essaye d’accélérer la vaccination en faisant circuler un bus de vaccination dans les écoles bruxelloises pour aller directement à la rencontrer des élèves et des enseignants.", estime-t-il.