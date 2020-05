Un prix maximum sur les denrées de première nécessité (pâtes, riz, fruits et légumes, etc.), ainsi que sur les masques ou le gel hydroalcoolique. La proposition de loi, défendue par le député PS Christophe Lacroix, passe ce mercredi en commission à la Chambre. "On constate depuis deux mois des prix anormalement élevés sur les produits de première nécessité dans les grandes surfaces, mais aussi sur les produits désinfectants, pour se laver ou sur le gel hydroalcoolique", pointe Christophe Lacroix.