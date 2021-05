Match des Diables sur écran géant: un premier événement-test le 3 juin pour Belgique-Grèce Belgique Adrien de Marneffe © BELGA

C'est le village de Manhay, en province de Luxembrourg, qui organisera ce premier évènement test, via le club de foot féminin de l'EFA. La retransmission aura lieu à l'occasion de Belgique-Grèce, premier match préparatoire à l'Euro, le 3 juin dans un chapiteau. Le premier évènement test du genre en Wallonie et à Bruxelles. 200 à 300 personnes sont attendues. Des tests salivaires seront réalisés avant et après l’événement. Le but est de préparer les matchs sur écran géant pour l'Euro de foot qui débute le 12 juin pour Kevin De Bruyne et cie.