Coût moindre, conditions de conservation simplifiées, technique déjà connue...

Àce stade, la Belgique a effectué des premières démarches auprès de cinq laboratoires. À la mi-août, le comité consultatif rendait un avis positif pour le contrat relatif au candidat vaccin d’AstraZeneca et de l’université d’Oxford et, en novembre 2020, pour ceux de Janssen (Johnson&Johnson) et de Pfizer et BioNTech. Et la toute dernière acquisition en date a été communiquée cette semaine : la Belgique a en effet réservé 2,9 millions de doses du futur vaccin de la firme CureVac afin de l’acheter s’il reçoit toutes les autorisations nécessaires.

