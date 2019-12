Si nos hôpitaux font le maximum afin de garantir une hygiène optimale et ainsi lutter contre le fléau des maladies nosocomiales, force est de constater que certains dispositifs posent plus de problèmes que d’autres.

Malgré les efforts effectués par les hôpitaux et les différents acteurs de la santé, le taux des maladies nosocomiales reste assez élevé en Belgique. Les bactéries résistantes se protègent de mieux en mieux entre autres grâce aux biofilms.

Ceux-ci sont extrêmement difficiles à éliminer surtout dans certains instruments médicaux invasifs notamment dans les endoscopes. Pour en savoir plus à ce sujet, l’entreprise belge OneLife, le leader du marché de la biotechnologie et spécialisé dans les solutions de décontamination et de contrôle des infections pour les dispositifs médicaux, a réalisé une étude, en partenariat avec le CHU de Liège, sur la présence de biofilms et l'efficacité des produits dédiés au nettoyage des endoscopes dans les hôpitaux belges.

(...)