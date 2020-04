“Je ne comprends pas comment on peut être d’accord avec une décision le vendredi soir et la critiquer le samedi matin”, s’insurge Mathieu Bihet, député fédéral MR.

En effet, le Conseil national de sécurité, composé du gouvernement fédéral, mais aussi des entités fédérées (Wallonie, Flandre etc.) a annoncé vendredi soir sa stratégie de déconfinement. La quasi-intégralité des commerces ouvrira le 11 mai mais il faudra attendre le 18 mai, au plus tôt, pour la reprise des réunions entre amis ou en famille. “L’économie d’accord mais le social d’abord. Faire l’inverse revient à nier la finalité de l’être humain”, a tweeté le samedi matin Frédéric Daerden (PS).

Ecolo, de son côté, a demandé d’avancer la date d’autorisation des visites dans les familles. “Nous ne pouvons concevoir que l’économie passe avant l’humain”, ont souligné les coprésidents d’Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.

Des propos qui ont fait bondir l’ex président des jeunes MR. “On prend une décision ensemble, on parvient à un accord ensemble, puis le PS et Ecolo essayent de se disculper, comme si une faute avait été commise, mais en fait parce qu’ils voient que cela ne passe pas forcément bien dans l’opinion publique. Comme Frédéric Daerden dans son tweet de samedi matin. Ils avaient déjà fait cela lors de l’autorisation des visites dans les maisons de repos”, ajoute Mathieu Bihet. “Le PS est présent dans quatre des six gouvernements présents à la table du Conseil national de sécurité et il soutient le cinquième, le Fédéral, de l’extérieur. Deux chefs de gouvernement socialistes étaient présents à la réunion et ont validé l’accord (Elio Di Rupo et Rudy Vervoort). Je voudrais d'ailleurs voir comment ces commentaires sont perçus en interne. Quant à Ecolo, il appartient aux gouvernements bruxellois, wallons et de la Fédération, dont le chef de gouvernement était présent à la table. Ce n’est pas le Fédéral qui décide pour les Régions. Elles décident pour leurs propres compétences.”

Le libéral estime par ailleurs que le fond des critiques est infondé. “Ils peuvent tout de même concevoir que le risque de contamination est moindre dans un magasin que dans une réunion de famille de 10 personnes durant plusieurs heures. Et quand bien même, quand une décision collégiale est prise, il faut se ranger derrière, et éviter ce double discours Ce n’est ni le moment ni l’instant en pleine crise de recommencer les petits jeux électoraux. Si le message ne passe pas dans l’opinion, c’est à cause de cette cacophonie.”