Qu’elles soient fédérales, régionales, provinciales ou même communales, les administrations publiques belges ont toutes un point commun : celui d’être particulièrement complexes aux yeux des citoyens. Déclarer un nouveau-né, faire une demande de prime énergétique ou encore remplir sa déclaration d’impôts s’avère parfois des plus difficile. Et le dédale administratif dans lequel s’engouffrent les citoyens au moment de remplir ces paperasses s’avère parfois si nébuleux que certains se perdent en cours de route, et finissent par renoncer.