Pour beaucoup d’adultes qui ont fréquenté la digue de Blankenberge, le vélodrome est ancré dans le paysage et un bon souvenir d’enfance. Et si des enfants y roulent encore, cela pourrait bientôt ne plus être le cas. Car De Lustige Velodroom est à vendre, et son propriétaire ne trouve pas preneur pour le moment. "Il n’y a pas de repreneur dans la famille et s’il m’arrive quelque chose, le vélodrome est perdu. En plus, j’ai 57 ans. Je ne peux plus faire ça pendant dix ans. Le travail est trop dur pour ça. Il y a beaucoup de travail de montage et démontage, car chaque hiver, nous entreposons le vélodrome en toute sécurité dans un hangar. Et l’entretien est également difficile", explique Thierry Monbaliu, le propriétaire du vélodrome, à nos confrères de HLN. C’est d’ailleurs le petit-fils du créateur du site, Alfons, qui s’est lancé en 1933.

On s’approche donc de la fin d’une époque, même si un potentiel acheteur peut encore se manifester. "Il y a déjà des parties intéressées. Mais le plus important pour moi est que l’œuvre de notre vie soit préservée et qu’elle ne soit pas détruite deux ans plus tard. J’espère voir l’activité continuer de préférence à Blankenberge, mais le vélodrome est peut-être unique en Europe. Alors pourquoi ne pas le déménager en France, par exemple ? Trouver un bon acheteur est le plus important."

Et pour cela, il faudra dépenser 300 000 euros. "Cela peut sembler beaucoup, mais le bois vaut à lui seul 150 000 à 200 000 euros. Et ce prix inclut tous les vélos. En fait, cela ne me dérange pas de rester à bord encore quelques années".

Au niveau politique, le bourgmestre local, Bjorn Prasse (Open VLD), est conscient que les habitants de Blankenberge, mais aussi tous les visiteurs d’un jour ou plus, sont en passe de perdre un élément qui fait partie du paysage et de l’histoire de la commune. Mais il semble que les autorités locales ne soient pas prêtes à investir autant d’argent, même s’il y a un réel intérêt de garder le vélodrome sur la digue le plus longtemps possible.

Toujours dans les colonnes de HLN, Thierry Monbailu estime qu’il sera toujours là en 2023, années des 90 ans du vélodrome, même s’il ne trouve pas d’acheteur. Pour la petite histoire, on raconte même que le jeune… Eddy Merckx y a donné ses premiers coups de pédale. "Les gens pensent que c’est un mythe, mais c’est vrai. Il est venu ici à vélo à l’âge de six ans, assure le propriétaire du vélodrome. J’ai déjà proposé d’organiser une réception avec Eddy Merckx. Ces images feront certainement le tour du monde. Ce serait un coup de pouce fantastique pour Blankenberge. La ville doit aussi s’en rendre compte."