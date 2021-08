La reprise dans l’enseignement supérieur est prévue pour ce 13 septembre. Elle sera possible à 100 % de la capacité d’accueil des établissements et des salles de cours. Mais qu’en sera-t-il des fêtes étudiantes, guindailles et autres baptêmes étudiants ? Les étudiants n’ont pas encore été informés des modalités de la reprise. "Pour les festivités en intérieur où l’on danse, comme les bals, TD, etc., ce sera le protocole discothèques qui s’appliquera, nous indique le porte-parole de Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est toujours en cours d’élaboration au Fédéral en vue de la réouverture le 1er octobre." Les soirées dansantes ne pourront avoir lieu durant les deux premières semaines.