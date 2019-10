En 2015, à l’initiative du gouvernement wallon (PS-CDH), un appel à projets est lancé pour construire des quartiers nouveaux (espaces urbanisés plurifonctionnels comportant logements, services publics et privés de proximité, commerces, bureaux, etc.). Quatorze sites sont retenus dans treize communes (Andenne, Arlon, Bastogne, Binch, Charleroi, Leuze-en-Hainaut, Liège, Marche-en-Famenne, Ottignies, Tubize, Seraing, Mons et Hensies). Et 15 000 nouveaux logements sont concernés, soit facilement plus de 30 000 personnes.

Pour encourager les habitants à rejoindre ces nouveaux habitats, le gouvernement met en place un incitant fiscal : une exonération du précompte immobilier pour tous les habitants durant cinq ans. Soit facilement plus de 500 euros d’économie par an et par ménage.

Les textes sont votés par le gouvernement. Problème, les arrêtés d’exécution fixant le périmètre de ces quartiers nouveaux n’ont jamais été pris par le dernier gouvernement wallon. En d’autres termes, l’exonération n’est pas actuellement d’application.

(...)