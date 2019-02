L’un de vos chevaux de bataille est le sous-financement de l’enseignement supérieur. Pouvez-vous nous dresser un bilan de la situation actuelle ?

"On fonctionne toujours avec des moyens qui correspondent à 136 000 étudiants alors qu’il y en a 210 000. Il pleut dans nos auditoires. On voit de plus en plus de profs qui envoient des mails à leurs étudiants pour leur dire de ne pas venir en cours parce que les classes de travaux pratiques sont prévues pour 30 élèves et qu’ils sont 60. Le prof demande donc à la moitié des élèves de ne pas venir et ne peut pas dédoubler son cours puisqu’il n’est pas payé le double. Voilà le genre de situation dans lequel on se retrouve aujourd’hui. Et le politique se lave les mains de cette situation et plaide l’institutionnel pour se dédouaner. Mais derrière ça, on a des gens qui doivent se débrouiller avec cette situation qui est inacceptable ! C’est pour ça que ça me faisait doucement rigoler quand Marcourt, au moment où on a encouragé les étudiants à faire grève et à manifester avec les élèves pour le climat, a dit qu’il ne fallait pas que ces manifestations pénalisent les plus faibles et influencent leurs résultats. En fait, il y a 60 % d’échec en bac+1 à l’université. Si Marcourt voulait vraiment diminuer ce taux d’échec, c’était avant qu’il fallait commencer ! Le problème, c’est qu’on a des auditoires de 300 élèves. On est quand même dans le système scolaire le plus inégalitaire de l’OCDE. Le lien de cause à effet est juste logique : on a un système scolaire merdique et, une fois arrivé à l’université, il n’y a aucun intervenant pour résoudre ces problèmes. Les professeurs n’ont pas la moindre idée de qui sont leurs élèves, ils n’ont même pas le temps de leur dire bonjour et de leur demander leur prénom."

(...)