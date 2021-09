Le CDH évolue : à terme, n’y a-t-il pas une convergence nécessaire avec Défi ?

"Je ne sais pas si elle est nécessaire. Elle pourrait être possible. Encore faut-il une volonté partagée d’un côté comme de l’autre."

Ce n’est pas le cas ?

"Je ne suis pas dans un processus où je cherche à me mettre dans le sac à dos d’un autre. La recomposition générale du paysage politique belge est nécessaire mais elle sera plus facile à mettre en œuvre quand les partis dans leur ensemble auront fait une mue par rapport aux défis de demain plutôt que de rester l’incarnation d’hier. Là, on est les premiers sur la balle."