Le président du CDH l'a annoncé ce mercredi, à 13h15, depuis le siège du parti. Après sa défaite électorale, Maxime Prévot et ses troupes ont choisi de ne pas aller au gouvernement et d'aller dans l'opposition.

Le CDH a entendu "le signal très clair des électeurs", après une sérieuse déconvenue électorale. Maxime Prévot, président du CDH, l'a annoncé après la tenue d'un bureau de parti: son parti ira dans l'opposition. Le CDH siégera dans l'opposition, que ce soit au fédéral, à la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'en Flandre.

Plusieurs voix, dont celle de Catherine Fonck, se sont élevées au lendemain des élections pour réclamer "une cure d'opposition." D'autres étaient plus partagés. Maxime Prévot a donc tranché dans le vif et mis fin au suspens. Le CDH ne participera pas au gouvernement wallon. "Les électeurs nous ont adressé un signal très clair le 26 mai, un signal de sanction. Un signal qui dit que les Bruxellois et les Wallons ne sont pas demandeurs dans une proportion forte que le cdH continue d'assumer des responsabilités", a assuré Maxime Prévot. "Notre poids politique ne nous permettra plus de peser dans les décisions politiques d'un gouvernement. Nous servirions d'alibi (...) Nos idées et nos valeurs sont plus grandes que cela."

"Notre travail de refonte interne va devoir s'effectuer en interne, avec toutes les générations", a encore ajouté Maxime Prévot. "L'hiver se transforme en printemps. C'est le début d'une nouvelle ère pour le CDH."

Une décision qui risque fort de faire les affaires du MR au niveau wallon. Le parti de Charles Michel devient de facto difficilement contournable pour la formation d'un gouvernement wallon. A moins que le PS et Ecolo ne parviennent à trouver un accord avec le PTB.