Dès les premières réunions, les crispations sont apparues. Elles se sont dupliquées de Codeco en Codeco. Sorti de sa retraite en octobre 2020 par Conner Rousseau, le président des socialistes flamands, le nouveau ministre fédéral de la Santé, l’inoxydable Frank Vandenbroucke, comptait suivre une ligne dure en matière sanitaire. Dure sur le fond, en prônant un confinement strict. Dure sur la forme, en tuant le débat à coups d’arguments d’autorité. David Clarinval (MR) fut l’une des premières victimes de Meester Frank (Maître Frank), l’un de ses surnoms tiré d’une chanson du duo flamand Kommil Foo évoquant l’humiliation d’un enfant par son instituteur.

Nous sommes le 16 octobre 2020. En comité de concertation, on se chamaille déjà sur le rôle que joue ou non l’Horeca dans la propagation du virus. Le ministre en charge des Indépendants et des PME, David Clarinval donc, veut empêcher la fermeture des bars et des restaurants. Face à lui, le Premier ministre Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke font bloc. Brandissant une étude de la prestigieuse revue scientifique The Lancet, le ministre de la Santé lance à son collègue qui refuse de plier face aux arguments qu’il développe : " Je suis professeur d’université ! " Piqué, David Clarinval lui répond : " Moi aussi, j’ai un diplôme universitaire ! " Le libéral francophone finira par céder, négociant en compensation un budget de 500 millions d’euros en faveur des travailleurs indépendants.