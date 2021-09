Selon un cabinet vétérinaire, ils sont responsables d'obstructions intestinales chez les animaux de compagnie.

"Ces jouets se collent sur le frigo mais se détachent très rapidement et nos compagnons à quatre pattes en raffolent. Le problème ? Ils aiment aussi l’avaler et ce petit jouet fun se transforme alors en véritable danger. ‍ Plusieurs cas d’obstructions intestinales ont été rapportés et il s'agit d'une urgence vétérinaire. Tenez-les hors de portée de vos animaux, ils vous en remercieront !", indique en effet le cabinet sur sa page Facebook.