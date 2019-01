Dans un entretien exclusif accordé à la DH, les deux avocats de Mehdi Nemmouche, dont le procès débute lundi matin, ont accepté de se livrer sans tabou.

Des éléments clés qu'ils dévoileront devant la cour d'assise de Bruxelles, en passant par leur relation avec le principal accusé de la tuerie du Musée juif, à ce que leur rapporte ce procès, à ce qu'il implique dans leur vie privée, etc, Sebastien Courtoy et Henri Laquay révèlent ce qu'ils n'ont jamais dit jusqu'ici. Un entretien de deux pages à lire ce lundi matin dans la DH et sur DH.be.

En voici un extrait :

Silencieux face aux enquêteurs depuis presque 5 ans, comment se comporte Mehdi Nemmouche avec vous

S. Courtoy : “Avec nous, il n’est pas du tout silencieux. La première fois, je ne lui ai pas posé la question de savoir si c’était lui et je ne lui ai pas demandé d’explications. Je ne le fais d’ailleurs jamais avec mes clients. J’installe d’abord la confiance en étudiant le dossier. Avec le temps, je lui ai dit voilà Mehdi, tu vois qu’on est des mecs corrects et là il m’a expliqué tout ce qu’il s’est passé et il en ressort qu’il est innocent de manière évidente. Et nous le prouverons lors du procès. On ne va pas y parler de cris d’Allah ou Akbar et de religion. Nous, on va parler de traces de chaussures, d’ADN, de téléphonie, d’enregistrements. On a plus de 40 preuves dont certaines qui démontrent qu’il y a eu piège. Sinon, Mehdi Nemmouche, c’est un mec charmant. Il est gentil, respectueux. C’est le gars qui…"