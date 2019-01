L'accusé Mehdi Nemmouche a pris la parole jeudi matin pour condamner le vol du dossier de l'attentat au Musée juif chez Me Lurquin mardi.

"Je demande qu'on laisse tranquille tous les magistrats et tous les jurés, sans tenter des les intimider", a-t-il affirmé, clamant également qu'il n'avait rien à voir avec l'attentat. Mehdi Nemmouche a souligné avec force qu'il n'avait rien à voir avec le vol.

Il a aussi clamé son innocence dans le dossier du Musée juif. "Je condamne également les attentats de Paris et Bruxelles auxquels on essaie de me relier", lors desquels des "innocents" ont été tués, ce qu'"aucun Dieu" ne peut justifier, a-t-il encore dit.

Me Lurquin a pris à son tour la parole pour souligner qu'il n'avait jamais mis en cause l'accusé dans le cadre de ce vol.

Me Courtoy a lui précisé qu'il ne considérait pas que son collègue avait laissé entendre une telle chose. Il a cependant dénoncé ce qu'il considère comme des raccourcis effectués par la presse à cet égard.