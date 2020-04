Avec plus d’un million de Belges au chômage temporaire, la Fête du travail n’est pas tout à fait une fête cette année. Surtout en sachant que les Belges aiment travailler dur. C’est ce que révèle une enquête annuelle réalisée par SD Worx auprès de 2 500 Belges : huit Belges sur dix apprécient de travailler dur, et ce, quels que soient leur sexe et leur âge. “En cette période difficile, nous pensons qu’il est important de mettre en lumière les points forts de notre pays. L’enquête annuelle de SD Worx auprès d’un échantillon représentatif de 2 500 travailleurs belges nous apprend que presque tous les Belges apprécient de travailler dur. Ils sont en effet huit sur dix (83 %) à être d’accord avec l’affirmation “j’aime travailler dur”, indique Lorenzo Andolfi, Conseiller HR chez SD Worx.

Et si tous les Belges semblent de bons élèves, les femmes font encore un peu mieux que les hommes. “Les femmes obtiennent un score légèrement plus élevé, mais la différence n’est pas significative. Aucune différence significative n’est à signaler en fonction de l’âge. L’emploi à temps plein ou à temps partiel ne fait non plus aucune différence, note Lorenzo Andolfi. Le contenu de la fonction, la reconnaissance et les possibilités d’évolution sont fortement corrélés avec la préférence pour le travail acharné : les personnes qui disposent d’une certaine autonomie et responsabilité dans leur travail, d’une bonne reconnaissance et de possibilités d’évolution travailleront dur plus volontiers et vice versa. Ces facteurs ont un impact conséquent sur leur engagement.”

Autre avantage décelé dans l’enquête de SD Worx : “Les répondants qui affichent un score élevé en ce qui concerne leur préférence pour le travail acharné sont moins enclins à chercher un autre employeur. Dans le même temps, ils sont convaincus qu’il leur serait plutôt facile de trouver un autre emploi sur le marché.”

Il faut donc apprécier son travail pour aimer y évoluer, cela semble logique. Et aimer son travail entraîne une conséquence : être d’accord de travailler plus longtemps. En moyenne, la majorité (53 %) des répondants aimerait prendre leur pension entre 60 et 65 ans. Un quart (25 %) indique même vouloir rester actif après 65 ans. “Ces 10 dernières années, l’âge de la retraite moyen souhaité est passé à 60 ans. Mais l’âge de la retraite prévu constitue une estimation plus réaliste et est plus élevé (en moyenne 65 ans). Chez les jeunes, l’estimation atteint même 67 ans”, conclut-il.