Du papier film culinaire en guise de protection plexiglas au sein d'un greffe. Des collaborateurs de magistrats contraints de travailler sans gel hydroalcoolique à disposition. Des salles d'audience pleines. Des tribunaux qui reprennent à plein régime. Autant de situations dénoncées par la CGSP Amio. La déléguée Marianne Dereze nous annonce qu'un préavis de grève sera déposé vendredi si le ministre de la justice Koen Geens, avec qui plusieurs organisations syndicales ont rendez-vous, ne respecte pas les demandes de mise en sécurité du personnel de justice.

"Certaines juridictions ont demandé à tout le monde de revenir travailler lundi, comme si le Covid n'existait plus alors que le gouvernement a bien précisé que le télétravail devait être maintenu là où c'est possible et que des règles d'hygiène et de distanciation physiques devaient être organisées par les employeurs. C'est loin d'être le cas en justice !", s'exclame Marianne Dereze qui dénonce également la tenue, dès lundi prochain, d'une cour d'assises à Mons.