C’est l’une des rares conséquences positives du confinement : la qualité de l’air en Belgique est nettement meilleure que d’habitude grâce notamment à une baisse importante du trafic routier.

"On a vu dès le mois de mars des images satellitaires assez spectaculaires provenant d’Italie et de Chine montrant l’impact positif du confinement sur la qualité de l’air. Chez nous, c’est pareil. On voit une amélioration liée directement à des paramètres comme la diminution du trafic automobile. Dès le début du confinement, on a pu observer une diminution des concentrations de dioxyde d’azote", explique Philippe Maetz, collaborateur scientifique à la Cellule interrégionale de l’environnement (C eline ).

(...)