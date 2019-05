Le Grand Départ du Tour de France, c’est dans trente-neuf jours. La capitale va accueillir environ un million de spectateurs venus des quatre coins du monde pour fêter les 50 ans du premier succès d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle. Au-delà d’un événement sportif d’ampleur planétaire, Bruxelles s’active en coulisses pour digérer le flot de supporters, de touristes et de curieux de tous poils.

Afin d’assurer la sécurité de cette affluence inhabituelle, qui risque d’être encore plus importante si la météo s’accorde aux couleurs du maillot jaune, le Brussels Major Events cherche encore des "Tour makers". En bon français, des bénévoles qui aiguilleront, conseilleront ou encore canaliseront le public.

Avant le 6 juillet, il faut atteindre le quota des 3 000 volontaires. Outre la sécurité, le casse-tête d’une ville urbaine et traditionnellement réputée pour ses embouteillages (selon une étude récente, elle figure encore et toujours en 14e position des cités européennes où les bouchons font la loi) se nomme la mobilité. Le grand barnum du Grand Départ va installer ses quartiers dès le mercredi 3 juillet, ce qui va congestionner encore davantage que de coutume le centre-ville.

Le samedi 6 juillet , la première étape reliera Bruxelles à… Bruxelles avec un départ fictif du centre et un défilé du peloton via Molenbeek, Koekelberg pour un départ réel à Anderlecht direction le Pajottenland et notamment Meise, lieu de résidence d’Eddy Merckx. Le lendemain, rebelote avec un contre-la-montre par équipes sur vingt-sept kilomètres avec un départ devant le palais royal à Laeken, avant un tour via Woluwe-Saint-Pierre (commune où Eddy a vécu son enfance et où il a enfilé son premier maillot jaune le 29 juin 1969), Auderghem, Watermael-Boitsfort, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek et enfin la remontée via le château de Laeken jusqu’à l’Atomium.

Vous l’aurez compris : circuler dans la capitale en voiture sera difficile voire impossible.

C’est d’ailleurs très fortement déconseillé. Même les parkings de dissuasion en périphérie risquent d’être rapidement engorgés.

Afin de faciliter la venue des supporters et amateurs de cyclisme à cette grande fête, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vient de prendre une décision importante. Il a en effet choisi de véhiculer gratuitement tous les usagers de la Stib les samedi 6 et dimanche 7 juillet. Tram, métro et bus gratuits : merci le Tour de France !

L’objectif étant évidemment qu’un maximum de spectateurs en provenance de l’extérieur de Bruxelles arrivent dans la capitale en train et profitent des transports en commun gratuits dans la foulée. Même si le trafic en surface risque quand même d’être également perturbé par l’épreuve, c’est une décision à la fois intelligente et populaire pour une fête qui se doit de l’être.

Certes, cela engendrera un manque à gagner, mais, selon les estimations, Bruxelles sera vue à travers le monde entier par au moins un milliard de téléspectateurs et les retombées économiques directes sur le Grand Départ et les jours qui le précèdent sont évaluées à 1,5 euro pour 1 euro investi. Dans les deux années qui suivent, l’effet positif est évalué entre quatre à dix fois l’investissement.