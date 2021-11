L’élection du nouveau président du PTB aura lieu le 5 décembre.

Le PTB désignera un nouveau président le 5 décembre lors de son congrès statutaire. Après deux mandats qui ont vu le parti connaître une forte montée en puissance, Peter Mertens a décidé de passer la main. " Quand je suis devenu président, nous avions 80 sections, nous en avons maintenant 400. On avait 800 membres, on en a 24 000", nous indique Peter Mertens. "J’avais encore l’opportunité de me représenter mais j’ai fait deux mandats, le parti a grandi et il est temps de passer le flambeau. Beaucoup de personnes peuvent être candidates." Ceux-ci ont jusqu’au 23 novembre pour déposer leur candidature. Le président sera élu par les 800 délégués du parti. Il ne pourra être choisi que parmi la cinquantaine de membres du conseil national. "Aucune décision n’est prise, nous devons en discuter lors de ces prochaines semaines. Je réserve ma réponse aux instances", nous indique Raoul Hedebouw, de loin la figure la plus populaire du parti.