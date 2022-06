On oublie souvent. Mais le PTB est au pouvoir dans une, et une seule, commune de Belgique : Zelzate, localité ouvrière de 12.000 âmes au nord de Gand. Le parti communiste y forme une coalition avec Vooruit, et utilise souvent ce cas pour assurer que, oui, ils veulent accéder au pouvoir.

Et c’est dans cette entité que le parti de gauche radicale veut mener ses expériences, avec une mesure qui a fait couler beaucoup d’encre en Flandre: une taxe sur les grosses entreprises. Une première en Belgique.