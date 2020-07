Le port du masque sera également imposé dans les taxis et les visites guidées de la ville touristique ne seront possibles qu'avec un groupe de maximum 10 personnes. Les bars estivaux pourront être maintenus, à condition de suivre strictement les conditions édictées pour l'horeca. Les performances de groupe de musique et de DJ ne seront plus autorisées.

"Nous recommandons vivement à chacun d'avoir toujours un masque buccal à portée de main. Dans les endroits où il y a beaucoup de monde et où le masque n'est pas obligatoire, les personnes pourront dès lors mettre cette protection", a souligné le bourgmestre faisant fonction Pablo Anys.