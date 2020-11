Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 13 à 17 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-est. Sur les hauts plateaux de l'Ardenne, le vent sera modéré de sud à sud-est. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec d'abord de larges éclaircies. De la brume ou quelques bancs de brouillard pourraient se former par endroits. En fin de nuit, des bancs nuageux plus importants remonteront progressivement à partir de la frontière française.

Les minima varieront entre 2 et 9 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-est, s'orientant ensuite au sud-sud-est.