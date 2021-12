L'institut signale que des chutes de neige nocturnes étaient encore prévues dans les provinces de Liège et du Luxembourg, avec au-dessus de 400 m une accumulation supplémentaire de 2 cm environ.

Par la suite, le temps deviendra généralement sec bien que sur les Hautes Fagnes on peut s'attendre encore à un peu de neige jusqu'à mardi matin pouvant conduire à une accumulation supplémentaire de 1 à 2 cm.

Quelques plaques de glace pourront en outre se former localement. Outre les provinces de Liège et Luxembourg qui sont concernées plus tôt, Bruxelles et les autres provinces du pays seront en alerte jaune pour ces conditions glissantes à partir de 05h00.