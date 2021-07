Dans l'après midi, des averses locales se déclencheront et seront éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Au littoral, le temps restera généralement et plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 ou 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud­-ouest.

Mercredi soir, l'IRM s'attend encore à l'une ou l'autre averse mais le temps restera sec avec des éclaircies sur la plupart des régions. Cette nuit, le ciel deviendra partiellement à peu nuageux sous un temps sec. Un peu de brume ou quelques champs de brouillard pourront se former par endroits. En fin de nuit, le risque d'averses augmentera sur le sud- est du pays. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent deviendra faible de secteur sud.

Jeudi, l'atmosphère deviendra plus instable. Le ciel sera alors partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes donnant lieu à des averses par endroits orageuses. Les maxima seront compris entre 17 et 20 degrés en Ardenne, et entre 20 et 23 degrés ailleurs. Le vent sera faible et plus tard modéré, de secteur sud­-ouest.

Vendredi, le temps sera souvent sec avant une journée de samedi où la pluie ou les averses, probablement orageuses, seront dominantes et les maxima varieront entre 17 et 22 degrés.