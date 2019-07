Le ciel restera dans un premier temps très nuageux samedi, avec un peu de pluie ou quelques averses, surtout sur le centre et l'est du pays mais des éclaircies apparaîtront durant l'après-midi sur l'ouest et le centre, les averses ne concernant plus alors que l'est du pays, prévoit l'IRM.

Les maxima varieront entre 17°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest.

Après quelques éclaircies passagères en soirée et en début de nuit, des nuages bas envahiront à nouveau la Belgique à partir de la mer du Nord et des Pays-Bas. Le temps restera toutefois généralement sec. Les minima seront compris entre 10 et 15°C, avec un vent faible à modéré de secteur nord.

Dimanche, la situation ne devrait guère changer. Le ciel sera assez nuageux avec éventuellement de petites pluies par endroits. Quelques éclaircies pourraient apparaître l'après-midi. Les températures atteindront 17 à 21 degrés. Le vent de nord sera modéré, parfois assez fort le long du littoral.