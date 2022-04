Dans la nuit de vendredi à samedi, des plaques de glace sont aussi à craindre. En Hautes Fagnes, du givre pourra également se déposer. En Basse et Moyenne Belgique, il y aura possibilité d'une averse hivernale depuis la mer du Nord sur l'extrême ouest et un risque de formation de plaques de glace localisées (fonte de la neige, averse tardive ou endroits à l'abri du vent). Les conditions pourront aussi être glissantes par endroits dans les autres régions en seconde partie de nuit et samedi à l'aube.