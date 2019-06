Le ciel sera partiellement à très nuageux et des averses continueront de se développer lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM.



Elles pourront par endroits être à l'origine de précipitations marquées et accompagnées d'orage. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Au beau milieu d'une zone de convergence, le vent sera faible ou modéré, de direction variable. Il soufflera le plus souvent du nord-est sur le nord du pays et plutôt de sud-ouest dans sa partie sud. Lundi soir, quelques averses parfois intenses et pouvant encore adopter un caractère orageux sont attendues par endroits avant de s'évacuer vers les Pays- Bas. Cette nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies puis de nombreux voiles d'altitude. Minima de 7 à 12 degrés. Vent d'abord faible à modéré de sud à sud-ouest. Il deviendra généralement faible en fin de nuit, de direction variable dans le sud du pays où quelques bancs de brouillard sont possibles.

Mardi matin, le temps sera généralement sec sous un ciel voilé par de nombreux nuages d'altitude. La nébulosité augmentera progressivement à partir du sud-est et quelques averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre se déclencheront par la suite. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes Fagnes et localement 18 degrés en Flandre. Le vent sera faible et variable, plus tard modéré au littoral de secteur nord.

La nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra temporairement plus sec avant une nouvelle dégradation par le sud-est. Quelques coups de tonnerre seront à nouveau possibles. Minima autour de 10 degrés. Vent faible de direction variable