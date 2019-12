Il y aura d'abord encore de la pluie sur le centre et l'est du pays mardi puis le temps sera agité et variable avec régulièrement des averses. Les maxima iront de 7 à 11 degrés. Une accalmie est prévue durant la soirée et la nuit du réveillon. Pour Noël, l'Institut royal météorologique s'attend à quelques ondées résiduelles le matin et, ensuite, un temps généralement sec avec des éclaircies.

Ce mardi, le temps sera doux mais assez agité. Le matin, une perturbation provoquera encore des pluies sur le centre et l'est du pays avant de quitter le territoire vers l'Allemagne. Elle sera suivie d'une alternance d'éclaircies et de périodes très nuageuses à l'origine d'averses. Celles­ ci pourraient être accompagnées de fortes rafales et, dans le nord­ ouest, être localement ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent sera assez fort à localement fort, et à la côte même temporairement très fort, de secteur sud à sud­-ouest virant au secteur ouest. Les rafales pourraient atteindre 70 ou 80 km/h, voire localement plus. Le vent ne diminuera en intensité qu'en fin d'après­-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra progressivement plus calme. Le ciel restera variable à très nuageux avec une série d'averses qui traversera le pays depuis la côte, suivie d'éclaircies et un temps sec. Les régions au sud du sillon Sambre et Meuse connaîtront des averses tout au long de la nuit. Les minima seront compris entre 3 et 6 degrés dans l'intérieur des terres, et avoisineront les 8 degrés en bord de mer. Le jour de Noël, quelques averses seront d'abord encore possibles en début de matinée, essentiellement sur l'est du pays. Le temps deviendra ensuite généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies, parfois bien présentes, et passages nuageux. Les maxima seront compris entre 2 à 4 degrés en Ardenne et 6 à 8 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord­ ouest.

Le Service public fédéral Intérieur a activé mardi matin le numéro 1722 en prévision des intempéries annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM). Ce numéro est destiné aux interventions non urgentes quand aucune vie n'est potentiellement en danger mais qu'une intervention des pompiers est nécessaire. Lorsqu'une vie est danger, le numéro 112 reste d'application.

L'activation du numéro 1722 est préventive. Cette activation ne présage en rien la gravité de l'avertissement et l'ampleur des dégâts éventuels.