Ce samedi matin, une zone de pluie faible à modérée transitera vers le sud-est du pays avant de s'évacuer vers l'Allemagne. Les maxima atteindront 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés sur le centre.

En soirée et durant la nuit, le risque d'averses devrait augmenter à partir du nord-ouest et du nord. Les minima seront compris entre 5 et 13 degrés sous un vent faible s'orientant au sud-ouest, excepté au littoral où il restera modéré de secteur ouest-nord-ouest.

Dimanche, nuages et éclaircies alterneront. L'après-midi, quelques averses se développeront surtout sur la moitié nord-est de la Belgique. Ailleurs, il fera plus sec. En fin d'après-midi, des éclaircies plus larges se développeront à partir de l'Ouest. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés sous un vent faible, parfois modéré, d'ouest à nord-ouest.

La journée de lundi promet d'être plus sèche avec de larges éclaircies annoncées, le thermomètre variant de 15 à 20 degrés sous un vent faible à modéré. Si les nuages feront ensuite leur réapparition, les températures grimperont jusqu'à 22 degrés mardi et même 23 mercredi.