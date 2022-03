Il y a une semaine, on se réjouissait tous de voir les prévisions annoncer un beau soleil et près de vingt degrés pour la journée de mercredi.

Et puis, c’est une tempête dans le Sahara qui est venue mettre beaucoup de grains de sable dans la mécanique pour surprendre tous les météorologues. "Nous avons été piégés la semaine dernière, sourit Pascal Mormal, de l’IRM. Cette tempête a eu beaucoup plus d’effets sur notre météo que prévu, mais il n’y a rien de comparable à attendre cette semaine."

Au menu, du soleil et un mercure qui va titiller les 20 degrés. "Il va faire très doux, avec des températures au-dessus des moyennes de saison, qui se situent elles aux alentours de 11-12 degrés. On peut attendre 17 degrés, voire un peu plus par endroits."

Et comme le soleil brillera, on peut attendre un ressenti plus élevé encore. "Cette semaine va encore ajouter des heures d’ensoleillement au compteur, d’autant plus que les jours s’allongent et qu’on peut compter jusqu’à 11 heures de soleil par jour, poursuit-il. Ce dimanche soir, on était déjà à 144 heures et 39 minutes de soleil depuis le début du mois de mars. On va se rapprocher, voire peut-être battre le record qui date de 1931, avec 204 heures de soleil sur l’ensemble du mois de mars."

Et qui dit soleil, dit évidemment absence de pluie. Et là aussi on pourrait voir un record. "Nous avons calculé à Uccle 1,6 millimètre d’eau depuis début mars. Quand on sait que la moyenne est de 59,3 millimètres pour l’ensemble du mois, on peut aussi penser à un record en vue, qui date de 1993, avec 4,2 millimètres."

C’est la fin du week-end et la semaine prochaine qui décideront vraisemblablement de ce record. "Il y a des signaux qui indiquent un temps plus nuageux pour la fin du mois, avec une baisse des températures. Cela doit encore être confirmé, mais on n’attend en tout cas pas de grosses quantités de pluie, note-t-il. Il faut d’ailleurs être attentif aux premiers signes de sécheresse, car plusieurs régions sont en phase sèche en Wallonie, notamment."

Car la tendance reste fidèle aux prévisions évoquées ces dernières semaines, avec un printemps généralement sec et doux.